Son Dakika Haberleri: Junker Konuşma Yaparken Telefonu Çaldı ve Arayan...

Junker Konuşma Yaparken Telefonu Çaldı ve Arayan...

49 dakika önce

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i konuşma yaptığı sırada eşi aradı.

Junker Konuşma Yaparken Telefonu Çaldı ve Arayan..., System.String[]
AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'i konuşma yaptığı sırada eşi aradı. Konuşmasını kesip eşinin telefonunu açan Juncker, tüm salonu güldürdü. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Mısır'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)- Arap Birliği Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada telefonu çaldı. Juncker, konuşmasını kesip telefonunu açtı. Eşiyle kısa bir telefon görüşmesi yapan Juncker, kendisini dinleyenlere "Beklenen şüpheli eşim" açıklamasını yaptı. Juncker'in sözleri tüm salonu güldürdü.

BU KEZ ARAYAN EŞİ AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 2017 yılında bir konuşması sırasında yine telefonu çalmıştı. Dinleyicilere "Pardon eşim arıyor, hayır Merkel'miş" diyen Juncker, herkesi güldürmüştü.

(Muhammed Rabah/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

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