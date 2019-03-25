Son Dakika Haberleri: Juno Uydusu Jüpiter'in "Büyük Kırmızı Leke"Sini Fotoğrafladı

Juno Uydusu Jüpiter'in "Büyük Kırmızı Leke"Sini Fotoğrafladı

58 dakika önce

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno, "Büyük Kırmızı Leke"yi ve gezegenin güney yarım küresindeki diğer atmosfer türbülanslarını görüntüledi.

Juno Uydusu Jüpiter'in
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno, "Büyük Kırmızı Leke"yi ve gezegenin güney yarım küresindeki diğer atmosfer türbülanslarını görüntüledi.

NASA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Juno, 12 Şubat'ta Jüpiter yörüngesindeki keşif yolcuğundaki 17'nci yakın geçişi yaparken, gezegenin güneyinden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekti.

Juno, geçişi sırasında "Büyük Kırmızı Leke" adı verilen sürekli "antisiklonik fırtınayı" (yüksek basınçlı dolaşım merkezi) ve Jüpiter'in güney yarım küresindeki diğer hava akımlarını kayda geçirdi.

NASA, Juno'nun geçişi sırasında çektiği 3 yüksek çözünürlüklü fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşan bir kolaj imajı internet sitesinde yayımladı.

Jüpiter üzerinde sürekli bir yüksek basınç bölgesi olan Büyük Kırmızı Leke, etrafındaki fırtınaların dinamik yatay hareketine karşı siklon biçimini korumayı başarıyor. İlk olarak 1664 yılında İngiliz gökbilimci Robert Hooke tarafından keşfedilen Büyü Kırmızı Leke, dünyanın 4 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:48 Kaynak: AA

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