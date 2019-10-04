Son Dakika Haberleri: Jüpi'nin macera dolu dünyası sizi bekliyor!
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Jüpi'nin macera dolu dünyası sizi bekliyor!

45 dakika önce

Şimdiye dek oyuncu ve yönetmen kimliği ile tanıdığımız Gupse Özay yepyeni yüzüyle karşımıza çıkıyor. Özay'ın çocuklar için kaleme aldığı Jüpi kitaplarının ilk ikisi Doğan Egmont'tan yayınlandı.

Jüpi'nin macera dolu dünyası sizi bekliyor!, System.String[]

Jüpi yedi yaşında. En sevdiği yemek bezelye. Onları küçük yeşil gezegenlere benzetiyor. Favori gezegeni en büyüğü olduğu için Jüpiter. Uzaya gitmeyi çok istiyor. Annesinin ona kitap okumasından çok hoşlanıyor. Müzik dinlemeye, hayvanlara ve yastıklardan yaptığı uzay gemisiyle oynamaya bayılıyor. Ha, bir de mahallesini seviyor. Devamlı evde oturup televizyon seyretmek ona göre değil. sokaklar daha eğlenceli ve maceralı.

Jüpi ve Komşu Teyzenin Konuşan Terlikleri ile Jüpi ve Bakkal Amcanın Tonton Bıyığı kitapları birbirinden eğlenceli hikayeleriyle okurlarına merhaba diyor. Özay, Jüpi'nin yaramaz bir terliğin peşine düştüğü Jüpi ve Komşu Teyzenin Terlikleri ile dış görünüşün değil eğlenmenin önemini, mutsuz bir bıyığın ardından kendini mahallede akıl almaz bir maceraya davet eden Jüpi ve Bakkal Amcanın Tonton Bıyığı ise hayata gülümseyerek bakmanın değerini anlatıyor. Mahalle yaşantısının sıcak ve samimi dilinden ilhamını alan, komik ve serüven dolu kitaplar ile Jüpi'nin dünyasına siz de davetlisiniz.

Jüpiter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:51 Kaynak: Bültenler
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