Jüpiter, 70 Yıl Sonra İlk Defa Dünya'ya Bu Kadar Yakın Olacak! - Son Dakika
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Jüpiter, 70 Yıl Sonra İlk Defa Dünya'ya Bu Kadar Yakın Olacak!

20.09.2022 21:26
Jüpiter, 70 Yıl Sonra İlk Defa Dünya'ya Bu Kadar Yakın Olacak!

Bilim adamları, Jüpiter'i incelemenin güneş sisteminin oluşumu hakkında çığır açan keşiflere yol açabileceğine inanıyor.

Jüpiter, son 70 yılda Dünya'ya en yakın olduğu zamana denk geliyor.

26 Eylül'de yıldız gözlemcileri, dev gezegenin dünyaya en yakın kısmına geleceği bildirildi. Dünya yüzeyinin bakış açısından, Güneş batıda batarken doğuda bir astronomik nesne yükseldiğinde, nesneyi ve Güneş'i Dünya'nın karşı taraflarına yerleştirdiğinde meydana gelecek.

Jüpiter'in muhalefeti her 13 ayda bir meydana gelir ve gezegenin yılın diğer zamanlarından daha büyük ve parlak görünmesini sağlar.

NASA Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Jüpiter'in Dünya'ya en yakın yaklaşımı nadiren muhalefetle çakışıyor, bu da bu yılki görüşlerin olağanüstü olacağı anlamına geliyor." Dedi.

Jüpiter en yakına geldiği zaman, Dünya'dan yaklaşık 365 milyon mil uzakta olacak. Gezegen, en uzak noktasında Dünya'dan yaklaşık 600 milyon mil uzaktadır.

Jüpiter, 70 Yıl Sonra İlk Defa Dünya'ya Bu Kadar Yakın Olacak!

Jüpiter, 70 Yıl Sonra İlk Defa Dünya'ya Bu Kadar Yakın Olacak!

NASA'nın Alabama, Huntsville'deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırma astrofizikçisi Adam Kobelski, "İyi bir dürbünle, Galilean uydularının (aylarının) üç veya dördü görünür olmalıdır" dedi.

Galileo'nun bu uyduları 17. yüzyıl optikleriyle gözlemlediğini hatırlamak önemlidir. Anahtar ihtiyaçlardan biri, kullandığınız sistem ne olursa olsun, sabit bir montaj olacaktır dedi.

Kobelski, Jüpiter'in Büyük Kırmızı Noktasını ve şeritlerini daha ayrıntılı görmek için daha büyük bir teleskop önerir.

Dört inç veya daha büyük bir teleskop ve yeşil ile mavi aralığındaki bazı filtreler bu özelliklerin görünürlüğünü artıracaktır.

Kobelski'ye göre ideal bir seyir yeri, karanlık ve kuru bir alanda yüksek bir kotta olacaktır.

Jüpiter, 70 Yıl Sonra İlk Defa Dünya'ya Bu Kadar Yakın Olacak!

Jüpiter'in 53 tane adlandırılmış uydusu var, ancak bilim adamları toplamda 79'unun tespit edildiğine inanıyor.

En büyük dört uydusu sırasıyla; Io, Europa, Ganymede ve Callisto uydularıdır.

Altı yıldır Jüpiter'in etrafında dönen NASA'nın Juno uzay aracı, kendini gezegenin yüzeyini ve uydularını keşfetmeye adamıştır.

Bilim adamları, Jüpiter'i incelemenin güneş sisteminin oluşumu hakkında çığır açan keşiflere yol açabileceğine inanıyor.

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Kaynak: Tekmoloji

Jüpiter, Güneş, Eylül, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Jüpiter, 70 Yıl Sonra İlk Defa Dünya'ya Bu Kadar Yakın Olacak! - Son Dakika

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