Jüpiter fırtınalarının şaşırtıcı görüntüleri ortaya çıktı!

NASA, 2011 yılında Jüpiter'i keşfetmesi için Juno uzay aracını uzaya fırlattı. 2016 yılında gezegenin yörüngesine girmeyi başaran uzay aracı, o günden itibaren pek çok fotoğraf gönderiyor. Son olarak da Jüpiter'in Kuzey Kutbu'nda meydana gelen fırtınaların yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf, görenleri hayrete düşürdü. İşte detaylar!

Fırtınaların her biri 50 kilometre yüksekliğe çıkıyor

ABD uzay ajansı NASA'nın Juno Jüpiter aracı, güneş sistemimizin en büyük gezegeninin 43. yakın uçuşunu tamamladı. Bu süreçte ise olağanüstü bir görsel sundu. NASA, bu görselleri Twitter üzerinden de paylaştı. Çekim, Jüpiter'in Kuzey Kutbu'nun yakınında oluşan girdaplar ve kasırga benzeri sarmal rüzgar desenlerini içeriyor.

Swirls of wind The #JunoMission completed its 43rd close flyby of Jupiter & imaged these vortices, or hurricane-like spiral wind patterns, near the gas giant's north pole. These strong storms can be over 30 miles (50km) high & hundreds of miles across. https://t.co/9z8F5m6Ol8 pic.twitter.com/PkHRcDZ8VX — NASA JPL (@NASAJPL) July 28, 2022

Fotoğrafta yer alan her bir girdap benzeri görüntü, gezegenin atmosferinde meydana gelen fırtınaları gösteriyor. Boyutu tam olarak belli olmayan bu fırtınaların her biri 50 kilometre yüksekliğe kadar çıkıyor ve yüzlerce kilometrelik bir alanı kaplıyor.

Bilim insanları Güney Kutbu'nda altı siklon olduğunu saptadı. Bunların birinin merkezde ve beşinin ise etrafında bir beşgen şeklinde döndüğünü görürüz. Kuzey Kutbu'nda ise işler daha garip. Çünkü orada dokuz tane fırtına yer alıyor. Bunlardan biri merkezde, diğerleri ise etrafında saat yönünün tersine dönüyor.

Aynı zamanda bu Jüpiter fırtına görselleri, gezegenin atmosferi hakkında pek çok bilgi de veriyor. Bilim insanları, bu görsellere bakarak Jüpiter'in atmosferik özelliklerini yaratan akışkanlar dinamiği ve bulut kimyası hakkında bilgi sahibi olma şansına sahip. Bunun yanı sıra bilim insanları gezegendeki girdapların farklı şekillerini, renklerini ve boyutlarını da analiz edecek.

Renk ve şekil farkı, Dünya'da oluşan siklonlarda da görülüyor. Örneğin, Kuzey yarım kürede saat yönünün tersine, Güney yarım kürede saat yönünde dönen siklonlar ve tersi yönde hareket eden anti siklonlar renk ve şekil bakımından farklılık gösterir.

Peki, siz Jüpiter fırtına görselleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!