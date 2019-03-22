Son Dakika Haberleri: Jüpiter İlk Oluştuğunda Güneş'e 4 Kat Daha Uzak Mesafedeymiş

Jüpiter İlk Oluştuğunda Güneş'e 4 Kat Daha Uzak Mesafedeymiş

40 dakika önce

Jüpiter'in ilk oluştuğunda Güneş'e şimdi bulunduğu konumdan 4 kat uzakta olduğu bildirildi.

Jüpiter İlk Oluştuğunda Güneş'e 4 Kat Daha Uzak Mesafedeymiş, System.String[]
Jüpiter'in ilk oluştuğunda Güneş'e şimdi bulunduğu konumdan 4 kat uzakta olduğu bildirildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, Lund Üniversitesi'nde görevli gök bilimciler, gezegenin yaklaşık 4 buçuk milyar yıl önceki konumunu tespit etmek için gelişmiş bilgisayar simülasyonları kullandı.

Sonuçlar, o dönemde Dünya'dan büyük olmayan Jüpiter'in, Güneş'e bugünkü konumundan 4 kat daha uzakta bulunduğunu ve şimdiki pozisyonuna 700 bin yıllık süreç içesinde geldiğini gösterdi.

Araştırma ekibinin lideri olan Lund Üniversitesi astronomi bölümü doktora öğrencisi Simona Pirani, "Jüpiter'in Güneş'e çok uzakta oluştuğunu, daha sonra şimdiki yörüngesine göç ettiğini ilk kez ispat ettik. Göçün kanıtını, Jüpiter'in çevresinde dönen Truva astreoitlerinde bulduk." ifadelerini kullandı.

Gök bilimciler, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün de benzer şekilde Güneş Sistemi'nin iç kesimlerine doğru göç etmiş olabileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:46 Kaynak: AA

Jüpiter, Güncel
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