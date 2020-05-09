Jüpiter'in dünyadan en net fotoğrafı çekildi - Son Dakika
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Jüpiter'in dünyadan en net fotoğrafı çekildi

6 saat önce

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Gemini Rasathanesi'nden Jüpiter'in en net fotoğraflı çekildi.

Jüpiter'in dünyadan en net fotoğrafı çekildi, System.String[]

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Gemini Rasathanesi'nden Jüpiter'in en net fotoğraflı çekildi. Fotoğrafın 'lucky imaging' tekniği kullanılarak çekildiği ve söz konusu tekniğin normal şartlarda ortaya çıkan bulanıklığı keskinleştirdiği belirtildi.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Gemini Rasathanesi'nden Jüpiter'in en net fotoğraflı çekildi. Kaliforniya Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışma kapsamında, Hawaii eyaletinde bulunan Gemini Rasathanesi'nden Jüpiter'in en net fotoğrafı çekildi. Çekilen fotoğrafın 'lucky imaging' tekniği ile daha net hale getirildiği ifade edilirken; fotoğraf sayesinde gökbilimcilerin gezegeni daha iyi anlayabilecekleri belirtildi.

GEZEGENDE YÜZ YIL SÜREN FIRTINALAR OLABİLİYOR

İngiliz medyasındaki habere göre Jüpiter, uzun süren büyük fırtınalarıyla bilinen bir gezegen. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki çalışmayı yürüten Michael Wong, çekilen bu fotoğraf sayesinde gezegenin daha iyi analiz edilebileceğini ve incelenebileceğini ifade etti. Wong, "Bu fotoğraflar uzaydan çekilenlere güçlü bir rakip" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya Üniversitesi, Jüpiter, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:29 Kaynak: DHA


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