Son Dakika Haberleri: Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu
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Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu

6 saat önce

Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu

Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu, System.String[]

Bilim insanları, Jüpiter'in uydusu Europa'nın atmosferinde su buharı bulunduğunu bildirdi.


ABD Havacılık ve Uzay Ajansını (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden bilim insanları, Hawaii eyaletindeki W. M. Keck Gözlemevinin Tayfölçer Keşif Teleskobu'yla yaptıkları gözlemlerin sonuçlarını "Nature Astronomy" dergisinde paylaştı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:49 
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