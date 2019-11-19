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Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu
6 saat önce
Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu
Bilim insanları, Jüpiter'in uydusu Europa'nın atmosferinde su buharı bulunduğunu bildirdi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansını (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden bilim insanları, Hawaii eyaletindeki W. M. Keck Gözlemevinin Tayfölçer Keşif Teleskobu'yla yaptıkları gözlemlerin sonuçlarını "Nature Astronomy" dergisinde paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:49
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