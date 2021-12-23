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Jüpiter'in Uydusu, R2-D2 Gibi Ses Çıkartıyor, Dinleyin - Son Dakika

Jüpiter'in Uydusu, R2-D2 Gibi Ses Çıkartıyor, Dinleyin

23.12.2021 09:13
Jüpiter'in Uydusu, R2-D2 Gibi Ses Çıkartıyor, Dinleyin

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'i inceleyen Juno adlı uzay aracının gaz gezegenin uydusu Ganymede'in çıkardığı sesleri kaydetti.

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'i inceleyen Juno adlı uzay aracının gaz gezegenin uydu su Ganymede'in çıkardığı sesleri kaydetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA da 50 saniyelik bu sesleri dün yayınladı. Çok ilginçtir ki, uydudan gelen sesler tanıdık çıktı!

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisini bilen hemen neden bahsedeceğimizi anlamıştır: Efsane robot R2-D2.

10 YIL ÖNCE FIRLATILDI

Evet, yayınlanan sesler, aynı R2-D2'nun çıkardığı seslere benziyor. Buyrun, tıklayın.

Juno, Jüpiter'i incelemek üzerine 2011'de ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı.

587 milyon yıl kat eden Juno, 2016'da Jüpiter'in yörüngesine ulaştı. 79 tane uydusu olan Jüpiter'in Ganymede uydusuna yaklaştığında ise yukarıda dinlediğiniz sesleri kaydetti.

JÜPİTER'İN UYDUSU GANYMEDE'DE SU BUHARI BULUNDU

"GÜNEŞ SİSTEMİ'NDE YAŞAMIN OLABİLECEĞİ 4 YER VAR"

Jüpiter'in Uydusu, R2-D2 Gibi Ses Çıkartıyor, Dinleyin

Yıldız Savaşları, Jüpiter, Güneş, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Jüpiter'in Uydusu, R2-D2 Gibi Ses Çıkartıyor, Dinleyin - Son Dakika


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