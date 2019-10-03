Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı
24 dakika önce
Nadir görülen doğa olaylarından biri olan Ay ve Jüpiter'in yakınlaşarak birbirlerine en yakın konuma gelişi Türkiye'den de çıplak gözle görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:19 Kaynak: DHA
Nadir görülen doğa olaylarından biri olan Ay ve Jüpiter
'in yakınlaşarak birbirlerine en yakın konuma gelişi Türkiye
'den de çıplak gözle görüldü. Ay'ın Hilal evresi ile Jüpiter yan yana oluşturduğu görüntü Türk Bayrağı'nı andırdı.
Gezegenlerin hareketleriyle ilgili nadir görülen doğa olaylardan biri olarak, dünyanın uydusu Ay ve gökyüzündeki en parlak yıldızdan dört kat daha parlak olan Jüpiter'in, birbirlerine en yakın konuma gelmesi olayı bu akşam gerçekleşti. Türkiye'den de çıplak gözle görülebilen olay Ay'ın Hilal evresi ile büyük ve parlak bir yıldızı andıran Jüpiter'i yakınlaştırdı. Ay ve Jüpiter'in İstanbul
semalarındaki görüntüsü Türk Bayrağı'nı andırdı.
Görüntü Dökümü:
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Ay ve Jüpiter'in görüntüsü
- İstanbul
Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı TRT ve İBB arasındaki "üst geçit ücretli oldu" tartışması Anayasa Mahkemesi Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı ABD'li komutan Wolters, Türkiye ve ABD arasındaki F35 krizine ilişkin açıklama yaptı