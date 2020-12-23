Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki buluşması gerçekleşti - Son Dakika

Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki buluşması gerçekleşti

23.12.2020 12:05
Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki buluşması gerçekleşti, System.String[]

Güneş Sistemi'nin iki gaz devi gezegeni Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık gecesi Dünya'dan bakışla aynı hat üzerinde buluştu.

Güneş Sistemi'nin iki gaz devi gezegeni Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık gecesi Dünya'dan bakışla aynı hat üzerinde buluştu.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Gökbilimcilerin "büyük kesişim" adını verdiği buluşmada, iki gezegen 1623'ten bu yana ilk kez birbirine bu kadar yakın bir açıyla gözlemlendi.

Görüş çizgileri arasında derecenin onda biri kadar bir açıklık kalan gezegenler güneşin batmasıyla gökyüzünde tek bir yıldız gibi parladı.

Büyük kesişim dünyanın pek çok yerinde çıplak gözle izlenebildi.

Jüpiter ve Satürn, Güneş çevresindeki hareketleri içinde her 20 yılda bir aynı anda Dünya'dan görünür oluyor. Gezegenlerin bu buluşmalarda üst üste pozlanmışçasına yakınlaşmalarına ise ancak 400 yılda bir tanık olunuyor.

Jüpiter, Aralık, Satürn, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzündeki buluşması gerçekleşti - Son Dakika


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