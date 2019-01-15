Son Dakika Haberleri: Juraj Kucka'nın Parma Kulübüne Transferi

Juraj Kucka'nın Parma Kulübüne Transferi

27 dakika önce

Trabzonspor, Slovak oyuncu Juraj Kucka'yı kadrosuna katan İtalya'nın Parma Kulübünün 4 milyon 760 bin avro sözleşme fesih bedeli ve 238 bin avro FIFA dayanışma katkısı ödeyeceğini duyurdu.

Juraj Kucka'nın Parma Kulübüne Transferi, System.String[]
Trabzonspor, Slovak oyuncu Juraj Kucka'yı kadrosuna katan İtalya'nın Parma Kulübünün 4 milyon 760 bin avro sözleşme fesih bedeli ve 238 bin avro FIFA dayanışma katkısı ödeyeceğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Juraj Kucka'nın, Parma Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre Parma Kulübünün, bordo-mavililere sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon 760 bin avro ve ayrıca 238 bin avro tutarındaki FIFA dayanışma katkısını ödeyeceği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bununla birlikte, Juraj Kucka ile şirketimiz arasında yapılan fesih sözleşmesi uyarınca, oyuncunun sözleşme sonuna kadar tahakkuk edecek olan toplam 4 milyon 875 bin avro tutarındaki alacağına karşılık, 3 milyon 375 bin avro ödenmesine, oyuncu ile kulübümüz arasındaki imaj hakkı sözleşmesinin bedelsiz olarak sonlandırılmasına, mevcut tahakkuk etmiş olan alacaklarının 1 Kasım 2019 tarihinden başlayarak üç taksitte ödenmesine ve yapılan bu transfer dolayısıyla Karol Csonto'ya 200 bin avro hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:41 Kaynak: AA

İtalya, Trabzonspor, Juraj Kucka, Parma, Spor
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