Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti, 12,4 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti, 12,4 milyon dolara satıldı

13.05.2022 12:20
Jurassic Park filmine ilham veren dinozor iskeleti, 12,4 milyon dolara satıldı

"Jurassic Park" filminin gösterime girmesinden sonra dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri haline gelen "Deinonychus antirrhopus" türünün iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12,4 milyon dolar karşılığında satıldı.

"Jurassic Park" filminin gösterime girmesinden sonra dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri haline gelen "Deinonychus antirrhopus" türünün iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12,4 milyon dolar karşılığında satıldı.

Blastace'de yer alan habere göre, yaklaşık 110 milyon yıllık "Hector" lakaplı fosilin satış değeri, dünyanın önde gelen Christie's müzayede evinin tahmini olan 6 milyon doların iki katını aştı.

Jurassic Park filminde "Velociraptor"a ilham veren dinozor iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12,4 milyon dolar karşılığında satıldı. Bu müzayede, "Deinonychus türünün ilk halka açık satışı" olarak kayda geçti.

Müzayede evinden yapılan açıklamada, iskelette 126 gerçek kemik bulunduğu ancak geri kalanların kafatası kemikleriyle birlikte yeniden yapılandırıldığı kaydedildi.

"Korkunç pençe"

Fosile, paleontologlar Jack ve Roberta Owen tarafından on yıllar önce ABD'nin kuzeybatı eyaletlerinden Montana'da halka açık olmayan bir araziden yapılan kazıda rastlanmıştı.

Deinonychus türünün fosilleri, ilk olarak 1964'te paleontolog John H. Ostrom tarafından bulunmuştu.

Ostrom, dinozorun avını keskin kavisli pençesiyle parçaladığı düşüncesiyle fosile "korkunç pençe" anlamına gelen "Deinonychus" adı vermişti.

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Jurassic Park, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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