Jurgen Klopp: Bu bir suç!

26 Aralık, Premier League için özel bir gündür. “Boxing Day” olarak adlandırılan bu günde takımların ya tamamı ya da tamamına yakını maç yapar. Ve Boxing Day’ın hemen ardından, yalnızca iki gün sonra takımlar bir maç daha oynar. Yani bazı takımlar sadece 48 saat içinde iki tane 90 dakika oynamak durumunda kalır.

Kulüp menajerleri, yıllardır bu durumdan şikayetçiler ancak fikstür bu sene de değişmiş değil. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Dünya Kulüpler Kupası’nda final oynayan ve dün Leicester City ile karşılaşan Liverpool, pazar günü ise Wolverhampton ile bir lig maçı daha oynayacak. İki lig maçı arasında iki gün dinlenme fırsatu bulabilen L’pool, şanslı takımlardan biri. Örneğin bu akşam saat 23:00’te maç yapacak olan Manchester City ve Wolves, pazar günü, henüz 48 saat geçmeden birer maç daha yapacaklar. Keza Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Sheffield United hariç her takım, yalnızca bir gün dinlenebildikten sonra ikinci maçlarına çıkacak.

Liverpool’un menajeri Jurgen Klopp, bu durumdan oldukça şikayetçi. Hatta şikayetçi olmanın da ötesinde, söz konusu fikstürün bir suç olduğunu düşünüyor: “Bu kesinlikle olması gereken şey değil. İki takımın 48 saat içinde iki maça çıkması için hiçbir sebep yok. Hiç bir menajerin Boxing Day’de maç yapmakla bir problemi yok. Ancak ayın 26’sında maç oynanmasının ardından 28’inde de maç oynatılması bir suç. Biz 26 Aralık’tan sonra 29 Aralık’ta oynayacağız, tatilde gibiyiz!

“Biz olmasını istediğimiz şeyi söylüyoruz fakat kimse dinlemiyor. Spor bilimi de bu durumun doğru olduğuyla ilgili hiçbir veri sunmuyor. İnsan vücudu tekrar maça çıkmak için bir süreye ihtiyaç duyuyor ama biz bunu görmezden geliyoruz.”

Liverpool, 18 Aralık günü Dünya Kulüpler Kupası’nda yarı final maçına çıkmadan yalnızca bir gün önce, 17 Aralık’ta Lig Kupası’nda Aston Villa ile maç yapmıştı. Aston Villa maçına tamamen genç takımdan oluşan bir kadroyla çıkan Kırmızılar, bu yoğun fikstürün cezasını Villa’ya 5-0 yenilip kupaya veda ederek çekmişti.