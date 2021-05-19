Jurgen Klopp: "Bu Golü Olivier Giroud Atmış Olsaydı Dünya Klasında Bir Gol Denilecekti"

Premier Lig'de Liverpool 95. dakikada kaleci Alisson Becker'in attığı golle West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 95. dakikasında Kırmızıların kazandığı korner vuruşunda kalesini terk eden Alisson kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturarak Liverpool'un Şampiyonlar Ligi umutlarını tazeledi. Maçtan sonra Jurgen Klopp, Alisson Becker'in nefis golü hakkında açıklamalarda bulundu.
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