Jurgen Klopp: "Bu Golü Olivier Giroud Atmış Olsaydı Dünya Klasında Bir Gol Denilecekti"

Premier Lig'de Liverpool 95. dakikada kaleci Alisson Becker'in attığı golle West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 95. dakikasında Kırmızıların kazandığı korner vuruşunda kalesini terk eden Alisson kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturarak Liverpool'un Şampiyonlar Ligi umutlarını tazeledi. Maçtan sonra Jurgen Klopp , Alisson Becker'in nefis golü hakkında açıklamalarda bulundu.

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