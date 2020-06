Jürgen Klopp: Liverpool menajerinin Black Forest’tan Anfield’daki kahramanlığa yolculuğu

*Bu yazı ilk olarak BBC'de yayımlanmış ve çevirisi Kerim Kılıç tarafından yapılmıştır.







11 yaşındaydılar; SV Glatten’in genç takımında futbola yönlendiriliyor, çok sevdikleri Stuttgart’ın Bundesliga’daki maçını radyodan dinliyorlardı.



Genç Jürgen, Stuttgart’ın taktiklerini analiz etmeye başlamıştı ve oyunun gidişatını değiştirmek için birkaç oyuncu değişikliği fikrini öne sürdü. Kısa bir süre sonra, yorumcu, Klopp’un önerdiği değişikliklerin yapılacağını doğruladı.



“Bilgisi ve oyunu anlayışı konusunda hayrete düşmüştüm.” diyor Haas. “ Bazen onun çoktan antrenör olduğunu düşünürdüm.”



Klopp’un Black Forest’taki okul günleri onun nasıl en üst düzeyde bir futbol menajeri olabildiğine dair ilk ipuçlarını sunuyor.



Bir gecede oyunculuktan antrenörlüğe getirildiği ve kulübü ilk kez Bundesliga’ya yükselttiği Mainz’da, Bayern Münih’i mağlup ettiği Dortmund’da ve altıncı Avrupa Kupası’nı almış ve korona virüs arasından önce 19. Şampiyonluğa doğru yürüyen Liverpool’da çok büyük saygı duyuluyor.



Oyuncularla, taraftarlarla, yöneticilerle ve gazetecilerle aynı ölçüde rahat olan; gülümseyen, jest ve mimikleriyle konuşan ve sımsıkı sarılan bu antrenör, taraftarların düşlerini kontrol edebilen adamdan duygu yüklü bir yatırım talep eden taraftarların kulüplerini somutlaştırıyor gibi gözüküyor.



Onun Anfield'a yaptığı yolculuktaki bazı kilit figürlerden bahsederken geleceğimiz noktada Klopp’un kişiliği ve tarzına dair birçok şey var. Hikâye, gelişim yıllarını geçirdiği bir kaplıca köyü olan Glatten’de, cennet gibi Black Forest’ta başlıyor.



Köyün adını aldığı Glatt Nehri’ne akan bir çeşmenin yanında, köyün fırınının karşısında Haas’la buluşuyoruz. Burası Jürgen’in, Jens’in ve SV Glatten’deki diğer takım arkadaşlarıyla deplasmana seyahat etmeden önce toplandıkları yer.



Nehrin çimenlerle kaplı yan kısımlarında, aynı zamanda çocukların bisikletlerini sürdüğü kısa bir yürüyüş sizi Klopp’un çocukluğunu geçirdiği, annesinin hâlâ daha yaşadığı ve ön cephesinin bembeyaz olduğu geniş eve götürüyor. Burası parlaklığıyla dikkat çeken belediye binasının tam karşısında ve Klopp’un ilkokuluna bir korner vuruşundan daha az mesafede ve Jens de artık aramızda.



Klopp, özgürlük anlayışını burada, Swabia tepeleri arasında - Güneybatı Almanya’da guguklu saatlerin, geleneksel kıyafetlerin ve doyurucu yiyeceklerin memleketinde - Mainz, Dortmund ve Liverpool endüstrisinden ve yoğunluğundan çok farklı bir noktada geliştirdi.



“Burada, insanlar son derece sessiz ve metanetli.” diyor Haas. “Paraya karşı temkinli davranıyorlar. Çalışmayı seviyorlar ve insanlara ne yaptıklarına göre değer biçiyorlar.”



“Buradaki insanlara karşı sıcaklık kurmak biraz zaman alıyor ancak bir defa arkadaş olduysanız ömür boyu arkadaş kalıyorsunuz. Büyümek için gerçekten çok iyi bir yer. Kendinize vakit ayırabiliyor ve istediklerinize odaklanabiliyorsunuz.”



Klopp’un ikinci anneleri gibi gördüğü kendisinden büyük iki kız kardeşi var ama gezici satış görevlisi olarak çalışan ve eski amatör kaleci olan babası Norbert onu spora başlatan isim.



1972’de oğulları Ingo ve Harti, Klopp ve Jens’le bir takım için oynasın diyerek Glatten 11 yaş altı takımını kuran Klopp’un ilk hocası Ulrich Rath “Norbert’in onun üzerinde büyük etkisi var, onu şekillendirdi.” diyor.



“Norbert Klopp’un burada, Glatten’de doğmadığını bilmeniz önemlidir. O, Mainz’a yakın olan Rhineland-Palatinate’de doğdu. O bölgedeki insanlar büyük spor olaylarını kutlarlar. Glatten’de ve Black Forest’ta bunu göremezsiniz.” diye ekliyor Ulrich.



“Norbert burada, kulüpte ilk olarak futbolda ve ardından teniste çok aktifti. Ardından, Jürgen, babasının güzel konuşmasını, coşkusunu ve yaşam enerjisini aldı.”



“Annesi aslen Glatten’li, köklü bir aileden geliyor. Black Forest’taki insanlar sessiz ve telaşssızdırlar. Daima çok çalışmak zorunda kalmışlardı ve daima iradesi kuvvetli insanlardı.”



“Jürgen hoplayıp zıplarken içinde Norbert’i görebiliyordum. Ama evindeyken kapıyı içeriden kapattığında huzurunu ve sakinliğini bulur ve gücünü toplardı. Bu onun annesinden geliyordu.”









Klopp, 24 kilometre uzaklıktaki daha büyük bir takım olan TuS Ergenzingen’e geçiş yapmadan önce SV Glatten genç takımında orta sahada oynayıp kaptanlığı üstleniyordu. Rath onu “kötü kaybeden”den ziyade “doğal bir lider” olarak tarif ediyor.



“Her zaman ön plandaydı ve bir şeyler yanlış gittiğinde ne düşündüğünü açıkça söylerdi.” diyor 79 yaşındaki Rath. “Çok iyi bir ilişkimiz vardı. O hırslıydı. Takım arkadaşlarına mütemadiyen ‘hadi işe koyulalım ve onları zorlayalım’ derdi.



Klopp’un eskiden oynadığı saha taç çizgisi boyunca uzun çam ağaçlarına ve diğer taç çizgisinin olduğu tarafta Haas’ın kaçan topları aldığını unutamadığı bir akarsuya sahip.



1981’de, maçlar karşı köydeki başka bir spor kulübüne taşındı. Renkleri sarı ve siyahtan oluşan bu kulüp, Borussia Dortmund’la olağanüstü bir benzerlik gösteriyordu. Memleketindeki insanlar için imzalanmış ve onlara adanmış Klopp’un Dortmund’daki zirve döneminini yansıtan bir fotoğraf, diğer kupalar ve hatırlanmaya değen şeylerin arasında iftiharla duruyor.



Burası aynı zamanda Klopp, Dortmund'la 2011'de Bundesliga şampiyonluğunu kazandığında köyün en ünlü oğlunu onurlandırmaları için bir kutlama mekanı olmuştu.



Tezahürat ve alkışlar biraz olsun hafiflediğinde Klopp çocukluğundaki arkadaşlarıyla haşır neşir olmadan önce konuşma yapmak için sahneye çıktı.



Glatten’in bir spor barına en yakın düzeydeki mekanında yerel buğday birasından sonra, “Mükemmeldi.” diyor Haas. Yerel bisiklet kulüplerinin öğleden sonrası için mesken tuttuğu televizyon ekranlarıyla kaplı ahşap bir yer burası.



“Bir dakikalığına Dortmund’un teknik direktörüydü ve hemen sonrasında bir sınıf arkadaşı olmuştu. Köydeki insanlarla yerel ağızla konuşuyor, herkesle ilgileniyordu.



Rath Klopp’u bugünlerde nadiren görüyor ancak 75. doğum gününde eski öğrencisinden sürpriz bir telefon çağrısı aldığında duygusal hale geliyor.



“Beni tebrik etti ve iyi dileklerde bulundu.” diyor göz yaşlarını kontrol etmeye çalışan Rath. “Burası onun evi ve o bunu hiçbir zaman unutmadı.”



Glatten'den ayrıldıktan sonra Klopp, şehrin üniversitesinde spor bilimi eğitimi alırken Rot-Weiss Frankfurt da dahil olmak üzere birkaç amatör kulüpte oynadı.



1990’da, 23 yaşındayken, kulüp kaptanı Michael Schumacher'in dikkatli bakışları arasında ikinci ligde yer alan Mainz 05’le yarı profesyonel bir sözleşme imzalamak için 48 kilometre uzaklığa, batıya taşındı.



Klopp’un yönetiminde coşkulu bir yükseliş yaşayan Mainz 05’in parıltılı bir sembolü olan 34.000 kapasiteli yeni stadında kurumsal bir suitte oturan 62 yaşındaki Schumacer “Klopp, o zamanlar da tıpkı şimdi olduğu gibi oyunun öğrencisiydi, hem görünüşte hem de kişilik olarak.” diyor.



“Daima pantolon ve tişört giyerdi ve stressiz, aynı zamanda dostane bir yaşama sahipti.”



İkinci lig ayaklarına ve aynı zamanda birinci ligin futbol zekasına sahip bir oyuncu olduğunu söyleyen Klopp için sahadaki yaşam daha travmatikti.



“Bize geldiğinde forvet olarak oynuyordu.” diyor Schumacher. “Hızlıydı ve kafa toplarında iyiydi ancak oyunun teknik kısmında sıkıntı çekiyordu.”



“Onun için zordu. Onun ismi anons edildiğinde taraftarlar ıslık çalıp onu yuhalıyorlardı. Bir maçtan sonra su masajı için havuzda oturuyorduk ve Klopp bana ‘Ne yapabilirim? Antrenör beni sürekli oyuna alıyor.’ En iyisi olmadığını biliyordu ama ona söylenilenleri yapıyordu.”



Savunmaya geçişi, sözü geçen bir antrenör olan Wolfgang Frank yönetimindeyken gerçekleşmişti ve 1.93 metrelik oyuncu 10 yıl süren Mainz kariyerinde 325 maça çıktı.Ancak onun güçlü yanlarını ortaya çıkaran ve menajer olmasını sağlayan kararı aniydi.



Kulüp başkanı Harald Strutz, 2001’in Şubat ayında gözü pek bir çağrıda bulunduğunda Mainz, Almanya üçüncü ligine düşme tehlikesiyle yüz yüzeydi.



Bugünlerde antrenman tesisi olarak kullandıkları, Klopp’un oyunculuk ve antrenörlük döneminde Mainz’in evi olan eskimiş ve her yanı gıcırdayan Bruchweg Stadyum’unda sahaya bakan Strutz “Çok hızlı bir şekilde üç menajer eskitmiştik, ortada böyle bir durum vardı.” diyor.



“Önümüzde oldukça önemli bir maç vardı ve eğer takıma yardımcı olabilecek biri yoksa bunu kendilerinin yapmak zorunda kalacaklarını söylemiştik.”



“ Jürgen Klopp tutku doluydu, özel bir kişiliğe sahip normal bir adamdı. Onun liderliğini tüm maçlarda görebilirdiniz. Taraftarların onun kişiliğinden oldukça etkilendiğini gözlemleyebiliyordunuz.”



“Onun menajer olmasına karar verdik ve bu durum şehirde yaşayan bütün insanlar için bir duygu patlaması anlamına geliyordu. Ardından, kulübün en mükemmel dönemi başlamıştı.”



Etkisi anında kendisini göstermişti. Mainz, Klopp’un ilk maçında Dusiburg’u 1-0 mağlup etti ve ilk yedi maçının altısını kazandı. Küme düşmekten kurtulmuşlardı. Devamı çok daha iyiydi.



Birbirini izleyen iki sezonda, kulüp bir üst lige yükselmek için sezonun son gününe kadar mücadele etti. İki sezonda da acı verici şekilde bu fırsatı kaçırmışlardı.







Daha az sayıdaki birçok kişi bu duruma sinirlenmişse de bu, Klopp’un kulübe ve şehre canlılık getirme yoluydu.



Mainz’ın ana meydanındaki tiyatronun önünde 15000 taraftar toplandığında Klopp onlara kalpten sesleniyordu.



"Herkesin gözlerinde yaşlar vardı ama Jürgen sahneye çıktı ve onlara daha güçlü bir şekilde dönüp tekrar deneyeceğimizi söyledi. Oradaki tüm insanlar için böyle bir güce tanıklık etmek çok etkileyiciydi. Her zaman doğru kelimeleri buluyordu.”



Bir sonraki sezon, Mainz Bundesliga’ya ilk kez yükseldiğinde gözyaşları sevinç halini almıştı.



“Size temin edebilirim ki güzel bir akşam geçirmiştik.” diyor Strutz. “Jürgen sürekli bana asla unutamayacağı bir görüntüde olduğumu söylüyor. Sabaha karşı 3’te bir pub’da çok mutlu bir şekilde ayakta dikiliyorduk. Gülümsüyor, kahkaha atıyor ve içiyorduk.”



Mainz, Bundesliga’da üç çarpıcı sezon geçirdi. Alman futbolunun en güçlülerine karşı etki bırakabilmek için Klopp’un taktiksel zekası ve bulaşıcı cazibesi için bolca zaman anlamına geliyordu bu.



Borussia Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke “Mainz’e karşı oynamak zorunda kaldığınızda oyuncularının çok iyi olmadıklarını görüyordunuz, ama öte yandan onları yenmek oldukça zordu çünkü ruhlarıyla oynuyordular.” diyor.



“Halkın büyük çoğunluğu için asıl izlenim, 2006 Dünya Kupası sırasında televizyonda yorumculuk yapmasıydı.”



“Almanlar için bu adamın yüksek bir analiz kabiliyetine sahip olması yeni bir şeydi ancak albenisiyle birlikte bunu eğlenceli bir hale getirdi. Şahaneydi.”



Mainz ana meydanında taraftarla vedalaşırken dökülen gözyaşlarından sonra, Klopp 2008’de Dortmund’a gitti ve kulübünateşli taraftarların Westfalenstadoin’daki 80000 kapasiteli ‘Sarı Duvar’ıyla çabucak sıkı bir bağ kurdu.



Klopp, mücadeleci Dortmund’usahanın kenarından bağırdığı ve el kol hareketleri yaptığı kendi “heavy metal” futbol markasıyla, Avrupa’nın en heyecan verici manzaralarından birine dönüştürdü. 2011’de Bundesliga şampiyonluğunu kazandılar, ardından 2012’de bunu lig ve kupada duble yapma başarısı takip etti.



“Takıma yeni bir ruh getirdi.” diyor Watzke. “Bizim daha öncesinde oynadığımızdan farklı bir futbol anlayışla oynatıyordu: agresifti, gücü ve kenardaki duygularıyla baskı yapıyordu.”



“Taraftarlar ve futbolcular onu ilk andan beri sevdiler. Bütün şehir ve bütün bölge kontrolden çıkmıştı.”



Klopp’un süperstar konumu, 2011'de Dortmund’un şampiyonluğundan sonraki geçit töreninin en uç noktasında, helikopter kamera görüntülerinde kısa ve öz biçimde ortaya konuyordu. Yeni çıkmış ‘Kloppo du Popstar’ marşı hoparlörlerden patlayarak çıktığında Klopp, bir duman bulutuyla birlikte ortaya çıkar, havacı gözlüklerleriyle sahnede dans eder, kalabalığa doğru bir top fırlatır ve bütün sevgi dolu yüzleri selamlar.



Almanya müzik listelerinde ikinci sıraya kadar yükselen ‘Kloppo du Popstar’ın söz yazarı ve yapımcısı olan en yakın arkadaşı Uli Graf “O, Almanya’nın en ünlü isimlerden biri.” diyor.



“Ama bir pop star olmayı istemiyor. Halktan biri o - Black Forest’tan gelen bir çocuğun kahraman oluşu.”



Graf, Jürgen Klopp’la tatil yapmayı “sahip olabileceğiniz en büyük eğlence” olarak tanımlıyor.



“Gülüyor olacaksınız, şaka yapacaksınız, siyaset ve spor hakkında konuşabilirsiniz.” diyor. “O gerçekten çok zeki ve akıllı bir adam, söylediklerinizden korkmanıza gerek yok.”



Mükemmel bir futbol antrenörü, yeterinci iyi bir dansçı ve ideal bir tatil yoldaşı. Ama Jürgen Klopp’un hünerleri burada bitmiyor.



Eğer bir Borussia Dortmund sponsoru anlaşmalarını yenilemek konusunda tereddüt edecek olsaydı, Klopp'un kendisinden kişisel bir çağrı dahi alırlardı.



Klopp'un kulüpte geçirdiği yedi yıl boyunca pazarlama şefi olan ve şu anda genel müdür olan Carsten Cramer "Jürgen Klopp bir pazarlama insanının hayalidir," diyor.



"Onun gibi birinin Borussia Dortmund gibi duygu yüklü bir kulüpte çalışması mükemmel bir seçimdi. Bu kulübe ve kimliğine insan yüzü vermeyi başardı.



"O bir silah gibi çok yönlü ve mükemmel, aynı zamanda bizi müthiş bir şekilde destekledi. Dortmund menajerinin onları bizzat aramasından sponsorlar o kadar etkilendiler ki anlaşmalarını uzatmışlardı.”



Beş yıl sonrasında, gözyaşları başka bir kulüp için aktıktan sonra, Cramer ve Watzke Klopp’la yakın arkadaşlıklarını koruyorlar ve her ikisi de Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finallerinde Kiev ve Madrid'de Klopp’un misafiriydiler.



Yedi yıl boyunca Jürgen gibi biriyle birlikte çalışırsanız, daha sonrasında onu özlemediğinizi söylemeniz yalan olur. O olağanüstü bir insan" diyor Cramer.



"Ama yalnızca Liverpool Futbol Kulübü'ne değil, aynı zamanda şehre de nasıl umut ve güç verdiğini görmek bizi çok gururlandırıyor."