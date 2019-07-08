Jurgen Klopp Melwood'daki Oyuncularını Ve Çalışanlarını Karşıladı
37 dakika önce
Jurgen Klopp Melwood'a geri döndü ve çalışanlarını ve oyuncularını 2019-20 sezonu öncesinde 'Klopp tarzı' bir kucakla karşıladı.
Jurgen Klopp
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05
Melwood'a geri döndü ve çalışanlarını ve oyuncularını 2019-20 sezonu öncesinde 'Klopp tarzı' bir kucakla karşıladı.
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