Son Dakika Haberleri: Jurgen Klopp Melwood'daki Oyuncularını Ve Çalışanlarını Karşıladı
Son Dakika Spor Haber

Jurgen Klopp Melwood'daki Oyuncularını Ve Çalışanlarını Karşıladı

37 dakika önce

Jurgen Klopp Melwood'a geri döndü ve çalışanlarını ve oyuncularını 2019-20 sezonu öncesinde 'Klopp tarzı' bir kucakla karşıladı.

Jurgen Klopp Melwood'a geri döndü ve çalışanlarını ve oyuncularını 2019-20 sezonu öncesinde 'Klopp tarzı' bir kucakla karşıladı.
Jurgen Klopp Melwood'daki Oyuncularını Ve Çalışanlarını Karşıladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05 
Jurgen Klopp, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı Fatih Terim'den 45. yıl videosuna duygusal mesaj

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:43:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jurgen Klopp Melwood'daki Oyuncularını Ve Çalışanlarını Karşıladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]