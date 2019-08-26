Son Dakika Haberleri: Jürgen Klopp'tan flaş ayrılık açıklaması!
Son Dakika Spor Haber

Jürgen Klopp'tan flaş ayrılık açıklaması!

55 dakika önce

Kicker'e verdiği demeçte, kontratının bitiş senesi olan 2022'de futbola ara vereceğini dile getiren Alman teknik adam, bu süreçte geleceği ile ilgili kesin bir karar alacağını ifade etti.

Jürgen Klopp'tan flaş ayrılık açıklaması!, System.String[]

Kicker'e verdiği demeçte, kontratının bitiş senesi olan 2022'de futbola ara vereceğini dile getiren Alman teknik adam, bu süreçte geleceği ile ilgili kesin bir karar alacağını ifade etti.


Yönetim, takımda uzun yıllar görmek istediği Klopp ile uzun süreli bir sözleşme yapmaya hazır olsa da deneyimli çalıştırıcı, kariyer planlamasını farklı yönde yaptı.


Liverpool'daki üç senelik macerasında Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi kazanan Klopp, "Sözleşmemin bitiminde bir yıl ara vereceğim ve o sene kariyerimle ilgili bir karar alacağım. Enerjim hala yüksek ama bazı şeyleri az yapamam." şeklinde konuştu.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek
Jürgen Klopp: Teknik direktörlüğe bir süre ara vereceğim Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:37:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jürgen Klopp'tan flaş ayrılık açıklaması!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]