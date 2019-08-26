Jürgen Klopp'tan flaş ayrılık açıklaması!

Kicker'e verdiği demeçte, kontratının bitiş senesi olan 2022'de futbola ara vereceğini dile getiren Alman teknik adam, bu süreçte geleceği ile ilgili kesin bir karar alacağını ifade etti.



Yönetim, takımda uzun yıllar görmek istediği Klopp ile uzun süreli bir sözleşme yapmaya hazır olsa da deneyimli çalıştırıcı, kariyer planlamasını farklı yönde yaptı.



Liverpool'daki üç senelik macerasında Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi kazanan Klopp, "Sözleşmemin bitiminde bir yıl ara vereceğim ve o sene kariyerimle ilgili bir karar alacağım. Enerjim hala yüksek ama bazı şeyleri az yapamam." şeklinde konuştu.



