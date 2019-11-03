Son Dakika Haberleri: Jürgen Klopp'tan VAR tepkisi!
Son Dakika Spor Jürgen Klopp'tan VAR tepkisi!

Jürgen Klopp'tan VAR tepkisi!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de Liverpool'un Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Jürgen Klopp'un gündemini VAR kapladı.

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Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de Liverpool'un Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Jürgen Klopp'un gündemini VAR kapladı.


Karşılaşmanın ilk yarısında Roberto Firmino'nun attığı gol, VAR ekranlarından izlenmiş ve gol iptal edilmişti.


"BEN GÜLMÜYORUM, ÇOK CİDDİYİM"


Maçın ardından konuşan Alman teknik adam, "Futbol adına çok ciddi bir sorun bu, gülünecek bir şey değil. Ben çok ciddiyim. Teknik direktörler, VAR hataları nedeniyle kovulabilirler. Bu işi artık rayına oturtmak lazım. Netlik kazanması gerekiyor. Kimse penaltı pozisyonunu konuşmuyor bile. Penaltı mıydı? Baktılar mı? Bilemiyoruz. Hiçbir kesinliği yok." sözlerini kullandı.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:27 
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