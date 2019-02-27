Jüri Çıldırdı: "Biz Adam Gibi Severiz" - Yanımdaki Yabancı 2. Bölüm
1 saat önce
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Yanımdaki Yabancı'nın yeni bölümlerinde yer almak istiyorsanız basvuru@onedio.com adresine kısa bir tanıtım yazısı, fotoğraf, sosyal medya hesapları ve telefon numaranızı göndermeniz yeterli. Bekliyoruz!
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:06 Kaynak: Youtube
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