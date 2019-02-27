Son Dakika Haberleri: Jüri Çıldırdı: "Biz Adam Gibi Severiz" - Yanımdaki Yabancı 2. Bölüm

Jüri Çıldırdı: "Biz Adam Gibi Severiz" - Yanımdaki Yabancı 2. Bölüm

1 saat önce

Yanımdaki Yabancı'nın yeni bölümlerinde yer almak istiyorsanız basvuru@onedio.com adresine kısa bir tanıtım yazısı, fotoğraf, sosyal medya hesapları ve telefon numaranızı göndermeniz yeterli. Bekliyoruz!

Yanımdaki Yabancı'nın yeni bölümlerinde yer almak istiyorsanız basvuru@onedio.com adresine kısa bir tanıtım yazısı, fotoğraf, sosyal medya hesapları ve telefon numaranızı göndermeniz yeterli. Bekliyoruz!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:06 Kaynak: Youtube

Yenikadinda Gösterme, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Doğum Günü Videosu Büyük İlgi Gördü Şeyma Subaşı, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!

Şarkıcı Hatice'den David Beckham'a Olay Yaratacak Kalça Yorumu Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 20:49:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jüri Çıldırdı: "Biz Adam Gibi Severiz" - Yanımdaki Yabancı 2. Bölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]