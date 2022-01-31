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Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı - Son Dakika

Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı

31.01.2022 15:17

Suriyeli ressam ve heykeltraş Nizar Ali Badr'ın katıldığı bir yarışma programında çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattığı çalışma milyonlarca kişi tarafından izlendi. Badr, hem jüri üyelerini hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Katıldığı bir yarışma programında çakıl taşlarıyla Suriye'deki savaşın öyküsünü anlatan Suriyeli ressam ve heykeltraş Nizar Ali Badr'ın videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Uzun zamandır taş sanatıyla ilgilenen Badr, 35 yıldır her gün Lazkiye sahiline gidip, farklı şekillerde ve boyutlarda çakıl taşı topluyor. Yarışma programında da bu topladığı taşlarla eşsiz bir çalışmaya imza atan Badr, hem jüri üyeleri hem de stüdyodaki izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Jüri üyelerinden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Badr, daha önce verdiği bir röportajda neden böyle bir yolu tercih ettiği sorusuna "Çalışmalarını kaydedebileceğim bir fotoğraf makinem yoktu. Yaptıktan sonra biraz bakıyor, sonra yenisini yapmak için bozuyordum" yanıtını vermişti.

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Son Dakika Yaşam Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı - Son Dakika
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