Son Dakika Haberleri: Jusos: Scholz, Başbakan Adaylığı İçin Yanlış Adam

Jusos: Scholz, Başbakan Adaylığı İçin Yanlış Adam

1 saat önce

AŞAĞI Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil (SPD), "Bu soru şu anda SPD için hiçbir aciliyet arzetmiyor.

Jusos: Scholz, Başbakan Adaylığı İçin Yanlış Adam, System.String[]
AŞAĞI Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil (SPD), "Bu soru şu anda SPD için hiçbir aciliyet arzetmiyor. Seçimlere daha 2.5 yıl var" dedi. SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de başbakan adaylarının üyelerin onayına sunulması ve birden fazla adayın yarışması gerektiğini söyledi. SPD Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı Başkanı Sebastian Hartmann, "Avrupa Parlamentosu gibi önemli bir seçim öncesinde başbakan adaylığı tartışması, SPD'nin yapacağı en son tartışma olur" dedi. Hartmann partisini bu tür tartışmalar yerine can alıcı konulara yoğunlaşmaya çağırdı.

JUSOS'DAN SERT TEPKİ

Scholz'un başbakan adaylığını gündeme getirmesine en sert tepkiyi gençlik teşkilatı Jusos gösterdi. Jusos Başkan Yardımcısı Katharina Anders, "Yanlış bir zamanlama. Yanlış adam. Yanlış metot. Başbakan adaylığı SPD Genel Başkanı Andrea Nahles'in hakkı. SPD'nin bir kadın başbakan adayı çıkarmasının artık zamanı" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:35 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Real Madrid, Eljif Elmas İçin 20 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki HDP, 7 Parti ve Dernekle İttifak Yaptı, Demirtaş Tebrik Mesajı Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:18:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jusos: Scholz, Başbakan Adaylığı İçin Yanlış Adam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]