Just Eat yönetim kurulundan Takeaway teklifine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Just Eat yönetim kurulundan Takeaway teklifine destek - Son Dakika Ekonomi

Just Eat yönetim kurulundan Takeaway teklifine destek

6 saat önce

Birleşik Krallık merkezli online yemek teslimatı hizmeti Just Eat yönetim kurulu, Hollanda merkezli Takeaway'in teklifini oybirliğiyle desteklediğini açıkladı.

Just Eat yönetim kurulundan Takeaway teklifine destek, System.String[]

Birleşik Krallık merkezli online yemek teslimatı hizmeti Just Eat yönetim kurulu, Hollanda merkezli Takeaway'in teklifini oybirliğiyle desteklediğini açıkladı.

Just Eat'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Just Eat yönetim kurulu, Takeaway.com ile yapılacak bir birleşmenin stratejik bir temele dayanacağına ve hisse sahiplerinin genişleyecek olan grubun yukarı yönlü potansiyeline katılabilmesine imkan sağlayacağına inanmaya devam ediyor" denildi.

Takeaway, geçen günlerde Just Eat için olan teklifini hisse başına 731 sterlinden 916 sterline çıkarmış ve revize edilmiş teklifin, Just Eat'in değerini 6.3 milyar dolara yükselterek bu birleşmenin dünyadaki en büyük yemek teslimat şirketini oluşturulması öngörülmüştü. Takeaway'in rakibi Prosus N.V. de Perşembe günü Just Eat teklifini 400 milyon sterlin artırarak 5.5 milyar sterline çıkarmıştı.

Just Eat'in 10 Ocak'a kadar tekliflerden birini seçmesi gerekiyor.


Birleşik Krallık, Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
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