"JUST LANDED Havalimanında İtibar Yönetimi" kitabı havacılık sektörüne yön vermeyi amaçlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'JUST LANDED Havalimanında İtibar Yönetimi' kitabı havacılık sektörüne yön vermeyi amaçlıyor - Son Dakika

"JUST LANDED Havalimanında İtibar Yönetimi" kitabı havacılık sektörüne yön vermeyi amaçlıyor

6 saat önce

İGA Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile TAV Uluslararası Havalimanı işletmelerinin üst düzey yöneticilerinin "İtibarlı bir havalimanı nasıl olunur?

İGA Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile TAV Uluslararası Havalimanı işletmelerinin üst düzey yöneticilerinin "İtibarlı bir havalimanı nasıl olunur?" sorusunun cevabını vermek üzere kaleme aldığı bölümler, Maltepe Üniversitesi öğretim üyelerinin yazıları eşliğinde "JUST LANDED Havalimanında İtibar Yönetimi" adli kitapta okuyucuyla buluştu.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, akademi ve sektör iş birliğinin neticesiyle daha önce bu alanda yapılmamış bir çalışma olan kitap, Dr. Meltem Çiçek editörlüğünde yayına sunuldu.

Kitapta; Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Dr. Ayşe Cilacı Tombuş, Dr. Meltem Çiçek, İGA Havalimanı İşletmesinden İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kadri Samsunlu, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Çukurkaya, Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından Üst Yönetici Ersel Göral ile A. Hakan Arslan, Canan Soysal, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ile Hakan Öker ve Bengi Vargül Şen'in yazıları, sektöre ve akademiye ışık tutuyor.

Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı tarafından yayımlanan kitap, üniversitelerin iletişim fakülteleri ile tüm havacılık bölümlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sabiha Gökçen, İstanbul, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:32 Kaynak: AA
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