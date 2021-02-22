Justin Bieber aylar sonra sahne alacak

Film, televizyon, müzik ve spor alanlarında sevilen yıldızların yer alacağı ödül töreninde "Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü 2021" sahnesinde performans sergileyecek olan Bieber, Quavo ile listelerin zirvesinde yer alan hit şarkıları single'ı "Intentions" ve son single'ı "Anyone" seslendirecek.

GÖZLER 14 MART'A ÇEVRİLDİ

Oyuncu, komedyen ve Saturday Night Live efsanesi Kenan Thompson'ın ev sahipliğinde Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü 2021, Türkiye saatiyle 14 Mart Pazar günü 06: 30'da canlı olarak yayınlanacak. Gösteri ayrıca Nickelodeon, TeenNick, Nicktoons ve Nick Jr. kanalından da eş zamanlı olarak seyredilebilecek.

'EĞLENCELİ GEÇECEK'

Dünya yıldızı Bieber, "Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri benim ilk ödül şovumdu ve yine bu sende de burada yeni şarkılarım ile sahne almak benim için tam bir maziye dönüş oldu. Şov bu yıl farklı görünse de, ödül töreni her zamanki çok eğlenceli geçecek geçecek" dedi.

Daha önce birçok kere Çocukların Seçimi Ödülü'ne layık gösterilen Bieber, bu yıl beş adaylık ile ödüllere liderlik ediyor: Chance the Rapper ile birlikte seslendirdikleri "Holy", Benny Blanco ile şarkıları "Lonely" ve Ariana Grande ile düeti "Stuck with U" dahil "En İyi Müzik İşbirliği" kategorisinde 3 adaylığı var. Ayrıca "Yummy" ile "En İyi Şarkı" ve "En İyi Erkek Sanatçı" kategorileri için de birer adaylığı bulunuyor.& ;

2020'yi üç ses getiren single ile kapattıktan sonra - Chance the Rapper ile "Holy", Benny Blanco ile "Lonely" ve Shawn Mendes ile "Monster" - Bieber, yeni yılda yepyeni single'ı "Anyone"ı çıkardı ve New York'ta canlı yayınlanan bir konserde sahneye geri döndü.





YouTube'da 60 milyon aboneyle 1 numaralı sanatçı olan Bieber, 65 milyonun üzerinde aylık dinleyicisiyle Spotify globalde 2. sırada yer alıyor. Haftalık 200 milyondan fazla ABD radyo dinleyicisi, Billboard Top 40'ta üç parça ve 2020 albümü "Changes" için üç Grammy adaylığı ve bir Amerikan Müzik Ödülü ile Bieber, dünyanın en büyük sanatçılarından biri olarak anılmaya devam ediyor.& ;



