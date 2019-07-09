Son Dakika Haberleri: Justin Bieber bir kere daha Tom Cruise'a meydan okudu!
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Justin Bieber bir kere daha Tom Cruise'a meydan okudu!

1 saat önce

Justin Bieber önceki gün, sosyal medyadaki tekmeyle şişe kapağı açma akımına dahil olduğu bir video paylaştı ve Tom Cruise'a meydan okudu.

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Justin Bieber önceki gün, sosyal medyadaki tekmeyle şişe kapağı açma akımına dahil olduğu bir video paylaştı ve Tom Cruise'a meydan okudu.
Justin Bieber bir kere daha Tom Cruise'a meydan okudu!
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:01 
Justin Bieber, Tom Cruise, Magazin
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