Justin Bieber bir kere daha Tom Cruise'a meydan okudu!
1 saat önce
Justin Bieber önceki gün, sosyal medyadaki tekmeyle şişe kapağı açma akımına dahil olduğu bir video paylaştı ve Tom Cruise'a meydan okudu.
Justin Bieber
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:01
önceki gün, sosyal medyadaki tekmeyle şişe kapağı açma akımına dahil olduğu bir video paylaştı ve Tom Cruise
'a meydan okudu.
Ünlü şarkıcı Alişan, düz duvara tırmandığı videosunu takipçilerinin beğenisine sundu
Güzel model Kendall Jenner, bikinili videosuyla sosyal medya akımına dahil oldu!
Seyidoğlu'dan Seydioğlu'na 'taklit' davası: Markamıza tecavüz etti
ABD polisi dondurma yalayan kız nedeniyle markette nöbet tutuyor