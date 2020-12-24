Justin Bieber'dan Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver'a: Umarım bunu yapmayı bırakırsın - Son Dakika

Justin Bieber'dan Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver'a: Umarım bunu yapmayı bırakırsın

24.12.2020 11:24
Justin Bieber'dan Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver'a: Umarım bunu yapmayı bırakırsın, System.String[]

Instagram'da beğendiği kızların profilini sürekli Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a atan sosyal medya fenomeni Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver, kendisine gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı.

Instagram'da beğendiği kızların profilini sürekli Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a atan sosyal medya fenomeni Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver, kendisine gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı.

İbrahim Tilaver, Justin Bieber'dan "Dostum neden bana bu profilleri atıyorsun?" mesajını yazdı."Umarım bunu yapmayı bırakırsın"

Justin Bieber, daha sonra İbrahim Tilaver'e şunları yazdı: "Sadece merak ediyorum, evli bir adama neden bu profilleri atıp duruyorsun? Umarım bunu yapmayı bırakırsın."

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'la Instagram'dan konuşan İbrahim Tilaver, sosyal medyada günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Justin Bieber'dan Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver'a: Umarım bunu yapmayı bırakırsın

Justin Bieber, Instagram, Reynmen, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Justin Bieber'dan Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver'a: Umarım bunu yapmayı bırakırsın - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 462 liradan işlem görüyor İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Bahçeye drone düştü, savaş uçakları havalandı Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı 3 aylık bebek annesini emerken boğularak yaşamını yitirdi
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
Bayram dedenin yaktığı soba bir anda alev aldı! Çıkan yangında eşi yaşamını yitirdi Bayram dedenin yaktığı soba bir anda alev aldı! Çıkan yangında eşi yaşamını yitirdi         
10:51
Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir         
10:38
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladı Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladı         
09:28
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: Uyumuş kalmışım Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: Uyumuş kalmışım         
09:14
Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu         
08:22
Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi         
08:13
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak         
00:40
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Görevine son verilen Orhan Terzi kulübü suçladı: Otele almadılar, biletimi iptal ettiler Görevine son verilen Orhan Terzi kulübü suçladı: Otele almadılar, biletimi iptal ettiler         
19:41
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 11:34:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Justin Bieber'dan Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver'a: Umarım bunu yapmayı bırakırsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei