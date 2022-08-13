Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: "İnşallah kısa zamanda Justin Bieber'la çay içeceğiz" - Son Dakika
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Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: "İnşallah kısa zamanda Justin Bieber'la çay içeceğiz"

13.08.2022 03:37
Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: "İnşallah kısa zamanda Justin Bieber'la çay içeceğiz"

Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: "İnşallah kısa zamanda Justin Bieber'la çay içeceğiz" Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür...

Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: "İnşallah kısa zamanda Justin Bieber'la çay içeceğiz"

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür ederken, halay başı için kendisine teklif yağdığını söyledi.

Hakkari bölgesine has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik'in görüntüleri, 8 sene önce sosyal medyada yer almıştı. 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerin aranan isimlerden biri oldu.

Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı.

Kanadalı şarkıcının dikkatini çekmeyi başardı

Biri engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı. Her yerden davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlerde yer almaya başlayan Çelik'in halay performansı ise dansıyla ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı, Sofi Ömer'in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki hikayesinde paylaştı.

"İnşallah kısa zamanda Justin Bieber'la çay içeceğiz"

2 yıldan fazladır düğünlere gitmediğini belirten Çelik, "İlk olarak ünlü sanatçı Junstin Bieber'a beni böyle bir video ile mutlu ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Özel olarak araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlardı. Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü de öğrendim. Düğünlerde yaptığım sıra dışı halaylar birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı. Sadece Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetlerde kat kat arttı. Eşimi kaybettikten sonra düğünlere ara verdim. Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum, çok sevindim. Buradan Kanadalı şarkıcı Junstin Bieber'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum. İnşallah kısa zamanda Justin Bieber'la bir çay içeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: 'İnşallah kısa zamanda Justin Bieber'la çay içeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: "İnşallah kısa zamanda Justin Bieber'la çay içeceğiz" - Son Dakika
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