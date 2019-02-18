Justin Bieber İnsanlara Kolay Güvenmiyor!
28 dakika önce
Justin Bieber, kendisiyle yakınlık kurmaya çalışan insanların samimi mi olduklarını yoksa şöhretinden faydalanmaya mı çalıştıklarını ayırt etme konusunda güçlük çektiğini açıkladı.
Justin Bieber, kendisiyle yakınlık kurmaya çalışan insanların samimi mi olduklarını yoksa şöhretinden faydalanmaya mı çalıştıklarını ayırt etme konusunda güçlük çektiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:01
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