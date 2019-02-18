Justin Bieber İnsanlara Kolay Güvenmiyor!

Justin Bieber, kendisiyle yakınlık kurmaya çalışan insanların samimi mi olduklarını yoksa şöhretinden faydalanmaya mı çalıştıklarını ayırt etme konusunda güçlük çektiğini açıkladı.

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Justin Bieber, kendisiyle yakınlık kurmaya çalışan insanların samimi mi olduklarını yoksa şöhretinden faydalanmaya mı çalıştıklarını ayırt etme konusunda güçlük çektiğini açıkladı.

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