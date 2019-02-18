Son Dakika Haberleri: Justin Bieber İnsanlara Kolay Güvenmiyor!

Justin Bieber İnsanlara Kolay Güvenmiyor!

28 dakika önce

Justin Bieber, kendisiyle yakınlık kurmaya çalışan insanların samimi mi olduklarını yoksa şöhretinden faydalanmaya mı çalıştıklarını ayırt etme konusunda güçlük çektiğini açıkladı.

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Justin Bieber, kendisiyle yakınlık kurmaya çalışan insanların samimi mi olduklarını yoksa şöhretinden faydalanmaya mı çalıştıklarını ayırt etme konusunda güçlük çektiğini açıkladı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:01 

Justin Bieber, Magazin
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