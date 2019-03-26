Son Dakika Haberleri: Justin Bieber Müziğe Geri Dönüyor

Justin Bieber Müziğe Geri Dönüyor

37 dakika önce

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tamamen hazır olduğunda müziğe geri dönmeyi düşünüyor.

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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tamamen hazır olduğunda müziğe geri dönmeyi düşünüyor.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:04 

Justin Bieber, Magazin
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