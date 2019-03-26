Justin Bieber Müziğe Geri Dönüyor
37 dakika önce
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tamamen hazır olduğunda müziğe geri dönmeyi düşünüyor.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tamamen hazır olduğunda müziğe geri dönmeyi düşünüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:04
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