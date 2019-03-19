Son Dakika Haberleri: Justin Bieber Psikolojik Tedavi Görüyor

Justin Bieber Psikolojik Tedavi Görüyor

6 dakika önce

Birkaç aydır ağır depresyon tedavisi gördüğü iddia edilen Justin Bieber'ın iyiye gittiği bildirildi.

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Birkaç aydır ağır depresyon tedavisi gördüğü iddia edilen Justin Bieber'ın iyiye gittiği bildirildi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:01 

Justin Bieber, Magazin
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