Justin Bieber Psikolojik Tedavi Görüyor
6 dakika önce
Birkaç aydır ağır depresyon tedavisi gördüğü iddia edilen Justin Bieber'ın iyiye gittiği bildirildi.
Birkaç aydır ağır depresyon tedavisi gördüğü iddia edilen Justin Bieber'ın iyiye gittiği bildirildi.
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:01
Yakışıklı Oyuncu Burak Hakkı, Gönlünü Yunan Güzele Kaptırdı!
Zeynep Alkan, Model Pozuyla Adından Söz Ettirdi!
Yeni Zelandalı Hollywood Yıldızı Russel Crowe, Türk İşi Dondurma Filmine Destek Verdi
Cansu Taşkın Meslektaşlarına Meydan Okudu