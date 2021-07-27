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Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu - Son Dakika

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu

27.07.2021 10:49
Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu, System.String[]

AÇILIŞA BİRLİKTE GİTTİLER2018 yılında evlenmelerinden bu yana aşkları hiç eksilmeyen Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, önceki akşam Batı Hollywood'da yine kameralar karşısındaydı.

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AÇILIŞA BİRLİKTE GİTTİLER

2018 yılında evlenmelerinden bu yana aşkları hiç eksilmeyen Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, önceki akşam Batı Hollywood'da yine kameralar karşısındaydı. Bu kez, 27 yaşındaki Justin Bieber'ın bir arkadaşıyla birlikte girişimde bulunduğu yeni işinin açılışına katıldı genç çift.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu

YARI TRANSPARAN ELBİSE

Hem Justin Bieber hem de 24 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber, tepeden tırnağa siyahlara büründü. Baldwin, gece için göğüs kısmı derin dekolteli, bacak kısmı ise transparan bir kıyafet tercih etti.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu
KAMERALAR KARŞISINDA KORUMACI DAVRANDI

Bir süredir, özellikle de kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavır ile dikkat çeken Justin Bieber, geleneğini yine bozmadı. Kameralar karşısında yürürken, iki eliyle eşine sarılıp, elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu
HEP AYNI YÜRÜYÜŞ

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, uzun zamandır kameralar karşısında bu şekilde bir yürüyüş yöntemi sergiliyor. Bunun nedeni ise Justin Bieber'ın, paparazzilere yönelik iddiası. Ünlü şarkıcı, paparazzilerin, eşi Hailey Baldwin Bieber'ın uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüş hatta bu yüzden onlarla tartışmıştı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu

YAKIN MESAFE

Bu tartışmanın yaşandığı dönemden bu yana Justin Bieber, eşiyle birlikte yürürken onun yanından bir an olsun ayrılmıyor. Baldwin'in arkasında ya da hemen yanında, yakın mesafede durup elleriyle eşinin beline sarılarak yürüyor ünlü şarkıcı. Geçen yıl Justin Bieber, paparazzilerle bir tartışma yaşamıştı. İleri sürülenlere göre Justin Bieber ve 24 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber, geçtiğimiz hafta sonu birlikte yemeğe çıktı. Batı Hollywood'da ünlülerin sık gittiği bir restoranda geçen salı günü baş başa yemek yedi çift.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu
PAPARAZZİLERLE TARTIŞTI

Daha sonra da çıkışta da kapının önünde onları görüntülemek için bekleyen paparazzilerle karşılaştılar. E! News'e yansıyan iddialara göre çift araçlarına binerken Hailey Baldwin'i görüntülemek isteyen bir paparazzinin objektifinin açısı da yanlış anlamalara neden oldu.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu
İDDİAYI REDDETTİLER

İşte bu sırada da Justin Bieber, birden paparazzilere "Hey çocuklar siz onun etek altı görüntülerini mi çekiyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine paparazziler de hemen bu iddiayı reddetti. Fotoğrafçılardan biri "Aman Tanrım! Justin lütfen" diye tepki gösterdi Bieber'a. Bir başka fotoğrafçı da "Neden birisi böyle bir şey yapsın ki!" diye yanıt verdi. Justin Bieber de biraz daha sakinleşerek ona "Bu bir soruydu, tamam mı?" diye karşılık verdi. Paparazzilerden bir diğeri "Yemin ederim ki, kimse böyle bir şey yapmıyor" deyip Bieber'a isterse videolara bakabileceğini söyledi.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu
KENDİNİ BASKI ALTINDA HİSSEDİYOR

Her ne kadar sık sık paparaziler tarafından görüntülense de Justin Bieber'ın bu meslek grubuyla arası her zaman da iyi olmadı. Bieber, daha önce de paparazziler yüzünden kendisini baskı altında hissettiğini belirtmişti.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu

"BU BİR SUÇTUR" İDDİASI

Bieber "Paparazzilerden nefret ediyorum. Onlar ellerinde kameraları olan avcılara benziyor" demişlerdi. Bieber, 2011 yılında verdiği röportajda "Eğer biri sizi takip ediyorsa bu suçtur. Ama bu kişinin elinde kamera varsa sorun değilmiş gibi düşünülüyor. Ama bu konuda ben böyle düşünmüyorum" demişti.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu

Hailey Baldwin, Justin Bieber, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneği bozmadı: Şeffaf yırtmacı böyle korudu - Son Dakika Magazin


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