Justin Trudeau, üşüyünce basın toplantısına ara verdi; eve girip ceketini aldıktan sonra devam etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Justin Trudeau, üşüyünce basın toplantısına ara verdi; eve girip ceketini aldıktan sonra devam etti - Son Dakika Dünya

Justin Trudeau, üşüyünce basın toplantısına ara verdi; eve girip ceketini aldıktan sonra devam etti

7 saat önce

Justin Trudeau, üşüyünce basın toplantısına ara verdi; eve girip ceketini aldıktan sonra devam etti

Justin Trudeau, üşüyünce basın toplantısına ara verdi; eve girip ceketini aldıktan sonra devam etti, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüs salgınından dolayı ülkesinde alınacak ekonomik önlemleri açıkladı. Basın toplatısının ardından sorulara geçmeden önce ise gazetecilerden izin isteyen Trudeau, "sağlıklı bir örnek olmam lazım" diyerek evine girip montunu aldıktan sonra tekrar gazetecilerin karşısına çıktı.


Trudeau, açıkladığı ekonomik önlemlerde 27 milyar Kanada Doları'nın salgın süresince zor durumda kalan işçi ve iş yerleri için kullanılacağını belirtti Açıklaması

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Justin Trudeau, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:13 

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