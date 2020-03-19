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Justin Trudeau, üşüyünce basın toplantısına ara verdi; eve girip ceketini aldıktan sonra devam etti
6 saat önce
Justin Trudeau, üşüyünce basın toplantısına ara verdi; eve girip ceketini aldıktan sonra devam ettiView on euronews.
Justin Trudeau, üşüyünce basın toplantısına ara verdi; eve girip ceketini aldıktan sonra devam ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:27
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