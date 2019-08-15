Justin ve Hailey Bieber'ın düğün tarihi belli oldu

Ailelerin ve dostlarının katılabileceği geleneksel bir düğün törenini bir türlü organize edemeyen Justin ve Hailey Bieber çiftinden beklenen haber geldi.

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Ailelerin ve dostlarının katılabileceği geleneksel bir düğün törenini bir türlü organize edemeyen Justin ve Hailey Bieber çiftinden beklenen haber geldi.

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