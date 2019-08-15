Son Dakika Haberleri: Justin ve Hailey Bieber'ın düğün tarihi belli oldu
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Justin ve Hailey Bieber'ın düğün tarihi belli oldu

17 dakika önce

Ailelerin ve dostlarının katılabileceği geleneksel bir düğün törenini bir türlü organize edemeyen Justin ve Hailey Bieber çiftinden beklenen haber geldi.

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Ailelerin ve dostlarının katılabileceği geleneksel bir düğün törenini bir türlü organize edemeyen Justin ve Hailey Bieber çiftinden beklenen haber geldi.
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Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:04 
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