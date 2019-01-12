Justin ve Hailey Bieber'in Düğünü Muhteşem Olacak!

Bieber çiftinin şaşaalı bir tören yaparak mutluluklarını aileleri ve dostlarıyla paylaşmak istediği bildirildi.

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