Justin ve Hailey Bieber'in Düğünü Muhteşem Olacak!
50 dakika önce
Bieber çiftinin şaşaalı bir tören yaparak mutluluklarını aileleri ve dostlarıyla paylaşmak istediği bildirildi.
Bieber çiftinin şaşaalı bir tören yaparak mutluluklarını aileleri ve dostlarıyla paylaşmak istediği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:00
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