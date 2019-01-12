Son Dakika Haberleri: Justin ve Hailey Bieber'in Düğünü Muhteşem Olacak!

Justin ve Hailey Bieber'in Düğünü Muhteşem Olacak!

50 dakika önce

Bieber çiftinin şaşaalı bir tören yaparak mutluluklarını aileleri ve dostlarıyla paylaşmak istediği bildirildi.

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Bieber çiftinin şaşaalı bir tören yaparak mutluluklarını aileleri ve dostlarıyla paylaşmak istediği bildirildi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:00 

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