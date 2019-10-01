Son Dakika Haberleri: Justin ve Hailey Bieber yeniden evlendi!
Son Dakika Magazin Haber

Justin ve Hailey Bieber yeniden evlendi!

28 dakika önce

Eylül 2018'de hayatlarını birleştiren imzayı atan Justin ve Hailey Bieber çiftinin merakla beklenen düğünü gerçekleşti.

">

Eylül 2018'de hayatlarını birleştiren imzayı atan Justin ve Hailey Bieber çiftinin merakla beklenen düğünü gerçekleşti.

Justin ve Hailey Bieber yeniden evlendi!

Eylül, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 1 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıkladı Hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı hayranlarını derinden sarstı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Justin ve Hailey Bieber yeniden evlendi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]