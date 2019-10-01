Justin ve Hailey Bieber yeniden evlendi!
28 dakika önce
Eylül 2018'de hayatlarını birleştiren imzayı atan Justin ve Hailey Bieber çiftinin merakla beklenen düğünü gerçekleşti.
Eylül 2018'de hayatlarını birleştiren imzayı atan Justin ve Hailey Bieber çiftinin merakla beklenen düğünü gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:01
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