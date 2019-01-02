Son Dakika Haberleri: Jusuf Nurkic'den Eşine Zor Rastlanan İstatistik

Jusuf Nurkic'den Eşine Zor Rastlanan İstatistik

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings'i 113-108 yenen Portland Trail Blazers'ın pivotu Jusuf Nurkic, 24 sayı, 23 ribaunt, 7 asist, 5 top çalma, 5 blok üretti.

Jusuf Nurkic'den Eşine Zor Rastlanan İstatistik, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings'i 113-108 yenen Portland Trail Blazers'ın pivotu Jusuf Nurkic, 24 sayı, 23 ribaunt, 7 asist, 5 top çalma, 5 blok üretti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Uzatmaya giden maçta Portland Trail Blazers, konuk olduğu Sacramento Kings'i 113-108 mağlup etti.

Trail Blazers'ın Bosna Hersekli pivotu Jusuf Nurkic, "5x5" olarak bilinen ve parkelerde nadir görülen bir istatistiğe imza attı. 24 yaşındaki Nurkic, 24 sayı, 23 ribaunt, 7 asist, 5 top çalma, 5 blokla 5 istatistikte de 5'e ulaştı.

Kings'te Buddy Hield'ın 27 sayı, 5 ribaunt ve Bogdan Bogdanovic'in 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı, galibiyete yetmedi.

Leonard'dan kariyer rekoru

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors, ağırladığı Utah Jazz'ı 122-116 mağlup etti.

Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 45 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 6 da ribaunt aldı.

Jazz cephesinde Jae Crowder 30 sayı, 6 ribaunt, Derrick Favors da 21 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Utah Jazz: 122-116

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 121-98

Denver Nuggets-New York Knicks: 115-108

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 108-113 (uzatmada)

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 113-119

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Spor
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