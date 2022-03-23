Jusuf Nurkic'e 40 bin Dolar ceza - Son Dakika
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Jusuf Nurkic'e 40 bin Dolar ceza

23.03.2022 10:16
Jusuf Nurkic'e 40 bin Dolar ceza

NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ta forma giyen Jusuf Nurkic'e, bir taraftarın telefonunu tribünlere attığı için 40 bin Dolar para cezası verildi.

NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ta forma giyen Jusuf Nurkic'e, bir taraftarın telefonunu tribünlere attığı için 40 bin Dolar para cezası verildi.

NBA'de Portland Trail Blazers'ın Gainbridge Fieldhouse'da Indiana Pacers'a 129-98 mağlup olmasının ardından, Portland'da forma giyen Bosna Hersekli basketbolcu Jusuf Nurkic, bir rakip taraftarın telefonunu alıp, tribünlere atmıştı. NBA yönetimi bu olayın ardından Nurkic'e verilecek cezayı açıkladı. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcuya 40 bin Dolar para cezası verildiği ifade edildi.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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