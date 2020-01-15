Juve'den Merih Demiral açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Juve'den Merih Demiral açıklaması - Son Dakika

Juve'den Merih Demiral açıklaması

6 saat önce

Takımının Roma ile oynadığı mücadelede sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve oyuncunun sahalara dönmesinin 6-7 ayı bulacağı açıklandı.

Juve'den Merih Demiral açıklaması, System.String[]

Takımının Roma ile oynadığı mücadelede sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve oyuncunun sahalara dönmesinin 6-7 ayı bulacağı açıklandı.

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın ameliyatı hakkında İtalyan kulübü resmi sitesinden bir açıklama yayımladı. Milli yıldızının ön çapraz bağ operasyonunun Avusturya'nın Innsbruck şehrinde yapıldığını ve ameliyatta kulüp doktoru Christian Fink'in de yer aldığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği ve sahalara dönüşünün ise 6-7 ayı bulacağı açıklandı.

(İHA)

merih demiral, Juventus, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ruhani'den tansiyonu yeniden yükseltecek açıklama: AB askerleri de tehlikeye girebilir
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor Diyanet, faizle ilgili çarpıtılan sözlere açıklık getirdi Yılın en iyi 11'ine Liverpool damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
17:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eser üretmenin peşindeyiz (2) - Son Dakika
17:23 Antalya yabancıya konut satışında 2019 rekoru - Son Dakika
17:23 Kosova'da reçak katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika
17:23 Kilyos'ta balıkçı teknesinin batmadan önceki fotosu - Son Dakika
17:23 Spor beşiktaş'a yeni sponsor - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 17:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Juve'den Merih Demiral açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]