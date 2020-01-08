Juve'nin efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Juve'nin efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü - Son Dakika

Juve'nin efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü

7 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un eski futbolcusu ve aynı zamanda kulüp başkan yardımcısı Pavel Nedved, milli futbolcu Merih Demiral'a övgü yağdırdı.

Juve'nin efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü, System.String[]

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un eski futbolcusu ve aynı zamanda kulüp başkan yardımcısı Pavel Nedved, milli futbolcu Merih Demiral'a övgü yağdırdı. Nedved, "Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor" dedi.

Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı savunma oyuncusuna Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin ardından kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözlerle bahsetti. Nedved, yaptığı açıklamada Merih'in Juventus'ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini söyledi. Torino temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

"Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor."

Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 6 müsabakada forma giyerken 1 kez de asist yaptı.

(İHA)

İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü
Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
18:48 Çavuşoğlu ve lavrov'dan ortak basın toplantısı - Son Dakika
18:48 Putin, haliç kongre merkezi'nden ayrıldı - Son Dakika
18:48 Adana'da çığ düşmesi sonucu kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
18:47 Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak basın toplantısı - Son Dakika
18:46 KKTC'de eğitime yağmur engeli - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:50:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Juve'nin efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]