Juve Onun Peşinde
19 dakika önce
İtalyan ekibi Juventus, Manchester United'ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku'yu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan ekibi Juventus
, Manchester United
'ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku
'yu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Juventus, İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen golcü Romelu Lukaku'yu sezon sonunda transfer etmek istiyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Juventuslu yöneticilerin Manchester ile temasa geçtiği ve transferin sezon sonunda gerçekleşeceği ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon United formasıyla Premier Lig'de 25 maçta 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:06 Kaynak: İHA
Juventus, Manchester Unitedlı Lukaku'nun Transferini Bitiriyor
Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek
Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak