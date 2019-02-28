Son Dakika Haberleri: Juve Onun Peşinde

Juve Onun Peşinde

19 dakika önce

İtalyan ekibi Juventus, Manchester United'ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku'yu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

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İtalyan ekibi Juventus, Manchester United'ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku'yu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Juventus, İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen golcü Romelu Lukaku'yu sezon sonunda transfer etmek istiyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Juventuslu yöneticilerin Manchester ile temasa geçtiği ve transferin sezon sonunda gerçekleşeceği ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon United formasıyla Premier Lig'de 25 maçta 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

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