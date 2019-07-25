Juventus 2019-20 Deplasman Kitini Piyasaya Sürüyor
1 saat önce
Juventus, 2019-20 kampanyası için yeni deplasman kitini piyasaya sürdü. Adidas Strip'e buradan göz atın.
Juventus
, 2019-20 kampanyası için yeni deplasman kitini piyasaya sürdü. Adidas
Strip'e buradan göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06
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