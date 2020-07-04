Juventus 4-1 Torino - Son Dakika

Juventus 4-1 Torino

Juventus, ligin 30. hafta açılış maçında Allianz Stadı'nda Torino'yu ağırladı.

Juventus, ligin 30. hafta açılış maçında Allianz Stadı'nda Torino'yu ağırladı.

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Ev sahibi ekip 3. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Torino 45 6. dakikada Andrea Belotti'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Juventus, 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile farkı tekrar 2'ye çıkarırken, Torinolu oyuncu Koffi Djidji 87. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru belirledi: 4-1


Bu sonuçla lider Juventus puanını 75'e çıkarırken, Torino 31 puanda kaldı.


RONALDO TARİHE GEÇTİ!


Juventus kariyerinde daha önce denediği 42 frikikte gol bulamayan Cristiano Ronaldo, Torino'ya frikikten gol attı. Portekizli yıldız, 1960-61 sezonundan bu yana Juventus formasıyla Serie A'da bir sezonda 25 golü geçen ilk futbolcu oldu.


Ronaldo ayrıca üç farklı ligde bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu.


Juventus, Torino, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:20 

Son Dakika Spor Juventus 4-1 Torino - Son Dakika Spor
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