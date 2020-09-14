Juventus Akademi top başı yapıyor

İtalyan devi Juventus Kulübü'nün Türkiye'de bulunan ilk ve tek resmi akademisi 19 Eylül' de top başı yapacak. İstanbul'da Beşiktaş ve Başakşehir ilçelerinde iki ayrı sahada faaliyete başlayacak olan akademi, yakın zamanda Türkiye'nin bir çok noktasında geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek.

Dünyada 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren Juventus'un altyapı akademisi Türkiye'ye geliyor. Dünyanın en yaygın alt yapı akademisi olarak bilinen Juventus Akademi 19 Eylül'de antrenmanlara başlayacak. Juventus Akademi İstanbul'un eğitim programında kız çocukları da yer alacak.