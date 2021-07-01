Juventus, Avrupa futbolunun temelindeki sorunlar için UEFA ile diyaloğa açık

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, Avrupa futbolunun temelindeki sorunların üstesinden gelmek için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün 2021-2022 sezonu öncesinde yeni sportif direktör Federico Cherubini'nin tanıtıldığı basın toplantısında katılan Başkan Agnelli, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle nisan ayında gündeme getirdikleri "Avrupa Süper Ligi" projesi ve UEFA ile ilişkilerine değindi.

UEFA'dan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un oynayacağına dair resmi bildirim aldıklarını aktaran Agnelli, "Avrupa futbolunun temelindeki sorunlarla yüzlemek için bizim tarafımızda bir diyalog arzusu olduğunu hatırlıyorum. Son aylarda aldığımız tehditlerden korkmuyoruz. Yasal başvurularımızdan tatmin edici sonuçlar alacağımıza eminim ancak esas sonuç diyalog kurulduğunda olacak." dedi.

2021-2022 sezonuna dair diyalog sonucu neler çıkacağına bakacaklarını dile getiren Agnelli, futbolun geleceğini gençlerin özellikle de "Z Kuşağı"nın davranışları çerçevesinde belirlemeleri gerektiğini ifade etti.

Bu kuşağın önceki nesillere göre tek bir takıma bağlılığının olmadığını vurgulayan Agnelli, "Bunu tartışmak önemli olabilir aynı şekilde serbest pazarı ya da alternatif yarışmaları… UEFA'nın tekel konumunun meşru olup olmadığını veya bu konumunu kötüye kullanıp, kullanmadığını anlamak gerekiyor. Tüm tekliflere açığız." diye konuştu.

Avrupa Süper Ligi projesi ortaya çıktığı günden bu yana ilişkisinin bozuk olduğu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in sorulması üzerine Agnelli, "Ona saygı duyuyorum. Kızımın vaftiz babası olarak kalmaya devam ediyor. Zaman her türlü yanlış anlamayı çözecektir." yanıtını verdi.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği

Juventus'la bir sezon daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı takımda devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine yeni Sportif Direktör Cherubini, yıldız oyuncunun takımda kalacağı sinyalini verdi.

Cherubini, "Ne ondan ne de Juventus'tan transfer olmasına yönelik herhangi bir belirti var. Juventus formasıyla son sezonunda 44 maça çıkıp, 36 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tatil dönemi biter bitmez takıma katılacağı için mutluyuz." dedi.

Avrupa Süper Ligi projesi

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

UEFA, 25 Mayıs'ta "Avrupa Süper Ligi" adlı girişiminden ayrılma kararı almayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüplerini yargılayacağını ilan etmişti.