Juventus, Barcelona ve Real Madrid, UEFA organizasyonlarından men ediliyor - Son Dakika

Juventus, Barcelona ve Real Madrid, UEFA organizasyonlarından men ediliyor

08.05.2021 15:16
Juventus, Barcelona ve Real Madrid, UEFA organizasyonlarından men ediliyor, System.String[]

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan ve daha sonra ligden ayrılan 9 kulübün cezasını açıkladı. Ancak diğer 3 kulüp için daha farklı bir senaryo bekleniyor. Avrupa Süper Ligi için direten Real Madrid, Barcelona ve Juventus, yolundan dönmez ise ikişer yıl Avrupa kupalarından men edilecek. İstanbul'daki finalin ardından UEFA kararını açıklayacak.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ni kuran ancak daha sonra ligden ayrılan 9 kulübün cezasını kesti. Buna göre, Avrupa Süper Ligi girişiminin hata olduğunu kabul edip özür dileyen bu kulüplerin, UEFA turnuvalarından bir sezonda elde edecekleri gelirin yüzde 5'ine el konulacak. UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon euro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon euro ceza ödeyecek.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan üç kulüp bulunuyor. Real Madrid, Barcelona ve Juventus turnuvadan geri adım atmadı. UEFAbu üç kulüp için disiplin soruşturmasını başlattı. Verilecek cezanın ne olacağı henüz net değil ancak İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

FİNAL BEKLENİYOR

Cope'un haberine göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, üç kulübün cezalandırılması için İstanbul'daki finali bekliyor. Ceferin, İstanbul'da oynanacak finalin ardından bu üç kulübün ikişer yıl Avrupa'dan men edilmesi için teklif sunacak. Bu teklif kabul edilirse Real Madrid, Barcelona ve Juventus bir süre Avrupa kupalarında yer alamayacak.

GENÇLERE YATIRIM

Ligden ayrılan 9 kulübe verilen cezanın ardından Ceferin'in açıklamalarına yer verilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı; "Bu para cezalarının hiçbiri UEFA tarafından tutulmayacak. Avrupa'daki gençlik futboluna yatırım yapılacak. Dokuz kulüp hatasını fark ederek Avrupa futboluna bağlılıklarını göstermek için harekete geçti. Ancak aynı şey, sözde Süper Lig'de kalan kulüpler için söylenemez. UEFA bu kulüplerle daha sonra ilgilenecek."

Juventus, Barcelona ve Real Madrid, UEFA organizasyonlarından men ediliyor

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Son Dakika Spor Juventus, Barcelona ve Real Madrid, UEFA organizasyonlarından men ediliyor - Son Dakika Spor


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