Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti - Son Dakika

Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti

10.02.2021 08:39
Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti, System.String[]

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında, Inter ile 0-0 berabere kalan Juventus, ilk maçı kazanmış olması sebebiyle finale yükselen taraf oldu. Maç sonunda Juventus başkanı Angelli ve Inter teknik direktörü Conte arasında yaşananlar ise geceye damga vurdu.

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter'i karşı karşıya getiren maçta Antonio Conte ve Andrea Agnelli'nin diyalogları İtalyan basınında gündem oldu.

CONTE DE EL HAREKETİ ÇEKTİ

Inter teknik direktörü Conte ile Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin karşılaşma boyunca ikili diyalog yaşadığı görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Agnelli'nin maç sonunda Conte'ye "Kes sesini, pislik" dediği ortaya çıkarken İtalyan teknik adamın ise Agnelli'ye el hareketi çektiği anlar kameralara yansıdı.

Maç sonunda açıklama yapan Conte, "Sanırım maç boyunca 4. hakem yaşananları duydu. Bence daha kibar olmalılar, daha fazla sportmen olmalılar ve işini yapan insanlara saygı göstermeliler" diyerek yaşanan olaylara tepki gösterdi.

JUVENTUS'LA 5 KUPA KAZANDI

Daha önce Juventus'ta da görev yapan 51 yaşındaki Conte, siyah-beyazlılarla 3 Serie A şampiyonluğu ve 2 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti

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Son Dakika Spor Juventus Başkanı Agnelli ile Inter'in hocası Conte maçtan sonra birbirlerine hakaret etti - Son Dakika Spor


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