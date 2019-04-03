Juventus, Cagliari Deplasmanından 3 Puanla Döndü
28 dakika önce
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Juventus, Cagliari'yi 2-0 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A
) 30. haftasında Juventus
, Cagliari'yi 2-0 yendi.
Serie A'nın 30. haftasına en yakın takipçisinin 15 puan önünde lider başlayan Juventus, 12. sıradaki Cagliari'ye konuk oldu.
Sakatlıkları süren Cristiano Ronaldo
, Douglas Costa
, Khedira, Mandzukic
ve Dybala'nın kadroda yer almadığı Juventus, Bonucci'nin 22 ve Kean'in 85. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Juventus puanını 81'e çıkardı, Cagliari ise 33 puanda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:03 Kaynak: AA
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