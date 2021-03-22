Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi
22.03.2021 15:37
Juventus, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cristiano Ronaldo için kararını verdi. Sportif Direktör Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'ya sıkı sıkı sarıldıklarını ve Portekizli süper yıldızı takımda tutmaya karar verdiklerini söyleyerek transfer iddialarına noktayı koydu.
Sezon sonu yaklaşırken Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceğiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Avrupa basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi kulüplerle adı anılan Portekizli yıldızın Juventus'tan ayrılığı gündemdeydi. İtalyan ekibinden ise konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
"ONA SIKI SIKI SARILIYORUZ"
Sky Sport Italia'ya konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutma kararı aldıklarını duyurdu. Paratici açıklamasında, "Ronaldo'ya sahibiz. O dünyanın en iyisi ve biz de ona sıkı sıkı sarılıyoruz. Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon 34 maçta 30 gole imza attı ve 5 de asist yaptı.
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